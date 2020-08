Juve-Roma, le pagelle dei quotidiani: Zaniolo è una furia. Calafiori-Villar, che sorprese

La Roma batte anche la Juventus e si prepara nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro il Siviglia. All’Allianz Stadium tutti promossi i giallorossi a partire da Ibanez e Smalling (l’ultima da romanista?) in difesa. Calafiori è una sorpresa a sinistra per coraggio e personalità, in mezzo Villar distribuisce benissimo il gioco e si prende anche i complimenti di Fonseca. Zappacosta tra alti e bassi mentre davanti Zaniolo è una furia nei 56′ in cui è in campo. Perotti lucidissimo, Kalinic ancora in gol. E anche Fonseca si prende gli applausi.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 6,5, Ibanez 6 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 5,5, Cristante 6,5 (11’ st Santon 6), Villar 6, Calafiori 7 (16’ st Peres 6); Zaniolo 7 (11’ st Under 6), Perotti 8 (28’ st Kluivert n.g.); Kalinic 7. All.: Fonseca 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 6, Cristante 6,5 (11’ st Santon 6), Villar 6,5, Calafiori 7 (16’ st Peres 6); Zaniolo 7,5 (11’ st Under 6), Perotti 7,5 (28’ st Kluivert 6); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di P. Tomaselli)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 7, Ibanez 6,5 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 6, Cristante 6 (11’ st Santon 6), Villar 6,5, Calafiori 7 (16’ st Peres s.v); Zaniolo 7,5 (11’ st Under 6), Perotti 7 (28’ st Kluivert s.v); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA (a cura di L. Valdiserri)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 7, Ibanez 6,5 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 6, Cristante 6 (11’ st Santon 6), Villar 6,5, Calafiori 7 (16’ st Peres s.v.); Zaniolo 7,5 (11’ st Under 6), Perotti 7 (28’ st Kluivert s.v.); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di E. Gamba)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 6, Ibanez 6 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 6,5, Cristante 6 (11’ st Santon 6), Villar 6, Calafiori 6,5 (16’ st Peres 6); Zaniolo 7 (11’ st Under 6), Perotti 7 (28’ st Kluivert s.v.); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 6,5

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Fuzato 6; Fazio 6,5, Smalling 6, Ibanez 6 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 6, Cristante 6 (11’ st Santon 6), Villar 6,5, Calafiori 6, (16’ st Peres 6); Zaniolo 6,5 (11’ st Under 6), Perotti 7 (28’ st Kluivert s.v.); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 6,5

IL TEMPO (a cura di F. Biafora)

Fuzato 6; Fazio 6, Smalling 6,5, Ibanez 6 (11’ st Jesus 6); Zappacosta 5,5, Cristante 6 (11’ st Santon 6), Villar 6, Calafiori 7 (16’ st Peres 6); Zaniolo 7 (11’ st Under 6), Perotti 7 (28’ st Kluivert s.v.); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 6,5