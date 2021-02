Juve-Roma, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola ok, delude Mayoral. Dzeko non dà la scossa

Alla Roma non riesce il colpo grosso. I giallorossi giocano bene a tratti allo Stadium di Torino con la Juve ma il risultato è impietoso: 2-0 e pochi tiri in porta. Mancini in difesa è l’ultimo a mollare e prova a rimediare alle difficoltà dei compagni Ibanez e Kumbulla, in mezzo al campo nessuno riesce a dare la scossa, ma Spinazzola a sinistra è una spina nel fianco per i bianconeri. Davanti la delusione è Borja Mayoral mentre Mkhitaryan ci prova anche se non è sempre lucido. Senza spunti l’ingresso in campo di Dzeko: una spizzata per Carles Perez e un’occasione in cui arriva in ritardo su un cross di Peres, poi poco altro.

Ecco le pagelle di Juve-Roma dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6; Karsdorp 5,5 (76′ Peres 6), Villar 5,5 (62′ Diawara 6), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Cristante 5,5 (63′ Perez 6), Mkhitaryan 5; Mayoral 5 (63′ Dzeko 6); All. Fonseca 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Licari)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Ibanez 5,5, Kumbulla 5; Karsdorp 5,5 (76′ Peres s.v.), Villar 6 (62′ Diawara 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Cristante 6 (63′ Perez 6), Mkhitaryan 6,5; Mayoral 5 (63′ Dzeko 5,5); All. Fonseca 6

CORRIERE DELLA SERA (a cura di M. Nerozzi)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6 (76′ Peres s.v.), Villar 6 (62′ Diawara 5), Veretout 6,5 Spinazzola 5,5; Cristante 5 (63′ Perez 6), Mkhitaryan 6; Mayoral 5 (63′ Dzeko 6); All. Fonseca 6

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Ibanez 5, Kumbulla 4,5; Karsdorp 5,5 (76′ Peres 6), Villar 6,5 (62′ Diawara 5,5), Veretout 5,5 Spinazzola 6,5; Cristante 6 (63′ Perez 6), Mkhitaryan 6; Mayoral 5 (63′ Dzeko 5); All. Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D’Ubaldo)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Ibanez 5, Kumbulla 5; Karsdorp 5,5 (76′ Peres 6), Villar 6,5 (62′ Diawara 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Cristante 6 (63′ Perez 6), Mkhitaryan 6,5, Mayoral 5,5 (63′ Dzeko 6); All. Fonseca 5,5

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 5,5; Mancini 7, Ibanez 5,5, Kumbulla 5; Karsdorp 6 (76′ Peres 6,5), Villar 7 (62′ Diawara 5,5), Veretout 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6 (63′ Perez 5,5), Mkhitaryan 5,5, Mayoral 5 (63′ Dzeko 5,5); All. Fonseca 5,5