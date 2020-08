Juan Jesus verso il Genoa. Il d.s. Faggiano pensa anche a Santon

Il Genoa vuole dare un taglio netto al passato. Dopo l’annuncio di Maran come nuovo allenatore e quello di Faggiano come direttore sportivo, il club di Preziosi sta allestendo la squadra per il prossimo anno. E ci sono due obiettivi in uscita dalla Roma, Juan Jesus e Santon. Il brasiliano era vicino al Cagliari, ora si è fatto sotto il Genoa: secondo il Secolo XIX ci sarebbe già l’accordo col giocatore mentre manca quello con i giallorossi che non vorrebbero liberarlo gratis. Sulle fasce invece piace l’ex Inter: su di lui c’è anche il Besiktas in Turchia, ma il terzino (che si è appena sposato con la storica compagna Chloe) preferirebbe restare in Italia.