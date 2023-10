Inter-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: c’è El Shaarawy. Bove più di Aouar

Arrivata al secondo big match stagionale, la Roma di Mourinho è chiamata alla prova di forza contro la regina della classe. Alle 18 i giallorossi scenderanno in campo a San Siro per cercare di bissare il successo dello scorso anno e mettersi alle spalle una partenza ad handicap in campionato. Lo Special One arriva nel suo ex stadio senza diversi titolari come Smalling, Dybala, Pellegrini e Spinazzola (i 4 che avevano deciso il match della passata stagione) oltre a Renato Sanches e ai lungodegenti Abraam e Kumbulla. In difesa confermato Llorente con Cristante che torna in mezzo al campo insieme a Paredes e a Bove (favorito su Aouar). Senza l'esterno mancino, altra chance a sinistra per Zalewski con Karsdorp (insidiato da Celik) sulla corsia opposta. Davanti la coppia che ha ben figurato con lo Slavia: Lukaku-El Shaarawy.