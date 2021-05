Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ecco Dzeko, dal 1′ c’è Darboe

Rispetto alla gara con il Crotone i giallorossi recuperano Villar, El Shaarawy e Carles Perez, anche se probabilmente non verranno utilizzati dal primo minuto

Alle 20:45 a San Siro si affronteranno Inter e Roma. I nerazzurri ormai hanno già festeggiato lo scudetto e non hanno nient'altro da chiedere al campionato, mentre gli uomini di Fonseca stanno difendendo con le unghie e con i denti il 7° posto in classifica, con l'ombra del Sassuolo che avanza senza sosta. Rispetto alla gara con il Crotone i giallorossi recuperano Villar, El Shaarawy e Carles Perez, anche se probabilmente non verranno utilizzati dal primo minuto. In porta ci sarà Mirante, torna anche Mancini, squalificato contro gli Squali, che si posizionerà in difesa, accanto a Kumbulla nella linea a 4. Karsdorp è sicuro di un posto sulla fascia destra, mentre sulla sinistra Santon sembra essere in leggero vantaggio su Bruno Peres. Ancora una volta Darboe titolare, mentre davanti Pedro, Cristante, Pellegrini e Mkhitaryan saranno a supporto di Dzeko.