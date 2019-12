Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Dzeko c’è, Spinazzola e Mhkitaryan titolari

Inter-Roma è il test perfetto per far capire ai giallorossi a cosa possono davvero puntare quest’anno. Ma come ha detto Fonseca, è soprattutto “un’occasione” per dimostrare che Roma è ancora grande e che può far paura anche alla squadra di Conte. Per la sfida di San Siro il tecnico romanista può puntare sul suo punto di riferimento, Edin Dzeko. Tornato ieri a Trigoria dopo due giorni di assenza per la febbre, il bosniaco è pronto a scendere in campo contro la squadra che quest’estate lo stava portando via dalla capitale. Ci sarà anche Zaniolo, ex che ha voglia di “vendetta”. Spinazzola favorito su Santon nel ruolo di terzino, con Florenzi che resterà fuori. In avanti Mkhitaryan prende il posto dell’infortunato Kluivert.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo.

TUTTOSPORT

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.