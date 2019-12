Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mirante e Smalling top, attacco spento

La Roma ferma l’Inter capolista, che resta a secco per la prima volta in stagione contro il muro giallorosso. Fonseca può essere soddisfatto della prova dei suoi a ‘San Siro’, soprattutto a livello difensivo. Sugli scudi la linea centrale con Mirante grande protagonista (decisivo in almeno due occasioni), oltre alla coppia Mancini-Smalling, che torna a casa con voti altissimi. Bene anche Diawara mentre in avanti la Roma è un po’ spenta, con Mkhitaryan e Perotti che si fanno vedere poco e Zaniolo che – ad eccezione della prima mezz’ora – non brilla particolarmente. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi:

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Mirante 7; Santon n.g. (16’ pt Spinazzola 6,5), Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 6; Mkhitaryan 6 (44’ st Florenzi n.g.), Pellegrini 6, Perotti 6 (23’ st Dzeko 6); Zaniolo 6,5. All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F.Licari)

Mirante 7; Santon n.g. (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6,5; Diawara 6,5, Veretout 6; Mkhitaryan 5,5 (44’ st Florenzi n.g.), Pellegrini 6, Perotti 5 (23’ st Dzeko 6); Zaniolo 6. All.: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (a cura di F.Masini)

Mirante 7; Santon 6. (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 6.5, Smalling 6.5, Kolarov 6; Diawara 6, Veretout 5.5; Mkhitaryan 5 (44’ st Florenzi n.g.), Pellegrini 6.5, Perotti 5 (23’ st Dzeko 5.5); Zaniolo 5.5. All.: Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G.D’Ubaldo)

Mirante 7; Santon n.g. (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6; Diawara 6.5, Veretout 6; Mkhitaryan 5.5 (44’ st Florenzi n.g.), Pellegrini 6.5, Perotti 6 (23’ st Dzeko sv); Zaniolo 6. All.: Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di G.De Carolis)

Mirante 7; Santon sv (16’ pt Spinazzola 6,5), Mancini 5,5, Smalling 7, Kolarov 6; Diawara 6,5, Veretout 6; Mkhitaryan 6 (44’ st Florenzi sv), Pellegrini 5,5, Perotti 5,5 (23’ st Dzeko sv); Zaniolo 6. All.: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (a cura di S.Scacchi)

Mirante 7,5; Santon sv (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6,5; Diawara 6, Veretout 5,5; Mkhitaryan 5 (44’ st Florenzi sv), Pellegrini 6,5, Perotti 5 (23’ st Dzeko 6); Zaniolo 6. All.: Fonseca 6.

IL TEMPO (a cura di A.Austini)

Mirante 7; Santon sv (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 6; Diawara 7, Veretout 6,5; Mkhitaryan 5,5 (44’ st Florenzi sv), Pellegrini 6, Perotti 5,5 (23’ st Dzeko 6); Zaniolo 6. All.: Fonseca 7.

LA STAMPA (a cura di J.D’Orsi)

Mirante 6,5; Santon sv (16’ pt Spinazzola 6), Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Diawara 6,5, Veretout 6; Mkhitaryan 5,5 (44’ st Florenzi sv), Pellegrini 6, Perotti 5,5 (23’ st Dzeko sv); Zaniolo 5,5. All.: Fonseca 6.

IL GIORNALE (a cura di G.Visnadi)

Mirante 7; Santon sv (16’ pt Spinazzola 5), Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5,5; Diawara 6, Veretout 4,5; Mkhitaryan 5 (44’ st Florenzi sv), Pellegrini 5, Perotti 6 (23’ st Dzeko sv); Zaniolo 6,5. All.: Fonseca 6.