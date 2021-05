Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko e Mkhitaryan positivi, male Pedro

Il bosniaco e l'armeno tra i migliori assieme a Karsdorp. Male l'ex Barça, prestazione negativa anche per Mancini e Santon

Dodicesima sconfitta in campionato per la Roma, che perde per la quarta volta consecutiva in trasferta e si inchina nuovamente di fronte a una big. In questo caso l'Inter, che a San Siro si impone 3-1 grazie alle reti di Brozovic, Vecino e Lukaku. Niente da fare per la squadra di Fonseca, a segno soltanto con Mkhitaryan per il provvisorio 2-1. L'armeno è uno dei migliori, assieme a Dzeko e Karsdorp. Male, invece, soprattutto Pedro, Santon e Mancini.