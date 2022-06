Ibanez diventa italiano: a settembre si chiude l’iter per il passaporto

Per il difensore brasiliano, che possiede anche il passaporto uruguaiano (per via della madre) potrebbero aprirsi presto anche le porte della Nazionale, idea già circolata nei mesi scorsi

Si era parlato di una possibile chiamata da parte della Nazionale Italiana di Roberto Mancini per Roger Ibañez. Poi non se ne è fatto nulla, ma indipendentemente dalla convocazione Azzurra, il difensore della Roma presto potrà vantare il doppio passaporto. L'iter burocratico per la doppia cittadinanza si chiuderà a settembre, scrive Il Tempo. Per il difensore brasiliano, che possiede anche il passaporto uruguaiano (per via della madre) potrebbero aprirsi presto anche le porte della Nazionale, idea già circolata nei mesi scorsi.