Helsinki-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: davanti Belotti con Abraham

La Roma scende in campo questa sera, ore 21, in Finlandia contro l'Helsinki per la quinta giornata del Gruppo C di Europa League. I giallorossi sono obbligati a vincere se vogliono qualificarsi alla fase successiva della competizione. La situazione nel girone non permette altri passi falsi: Real Betis 10 punti, Ludogorets 7, Roma 4 e Helsinki 1. Mourinho recupera Pellegrini, che stringe i denti, e si affida al doppio centravanti. Abraham deve sbloccarsi e Belotti proverà a ripetersi in Europa.