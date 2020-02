Gent-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Perez, confermato Kolarov

Per la sfida della Ghelamco Arena Fonseca cambia ancora. “Una partita importantissima” ha detto ieri il tecnico e proprio per questo in campo ci andrà la Roma migliore. In difesa confermata la coppia Smalling-Mancini, con Kolarov a sinistra. A destra ballottaggio Santon-Spinazzola con il primo favorito. I due mediani saranno ancora Veretout e Cristante, mentre dietro a Dzeko in attacco tornerà Perez a destra, autore del gol all’andata. Il trequartista sarà Mkhitaryan e a sinistra Fonseca si affiderà a Kluivert. Fischio d’inizio alle 18.55.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LEGGO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.