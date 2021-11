Genoa-Roma, per Criscito e Caicedo stop confermato

Per il capitano genoano gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro; per l’attaccante si parla invece di un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro

Lo stop è confermato. Come riporta Il Secolo XIX, niente Roma per Criscito e Caicedo, frenati da problemi muscolari che li terranno fermi per un po’. Assenze importanti per Shevchenko che ieri ha allenato per la prima volta Vasquez e Galdames, ultimi rossoblù di rientro dalle nazionali. Per il capitano, gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro. Per l’attaccante si parla invece di un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. Questo è il doppio responso comunicato ieri dal Genoa sul sito ufficiale: “I tempi di recupero – si legge – saranno valutati con controlli successivi“.