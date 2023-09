Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini torna titolare

A Marassi scenderà in campo una Roma in cerca della vittoria esterna che manca da troppi mesi. Contro il Genoa di Gilardino confermato il trio difensivo Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce Mourinho pronto a schierare Kristensen e Spinazzola, mentre a centrocampo ci sarà il rientro dal 1° minuto di Lorenzo Pellegrini, con Paredes e Cristante. In attacco la coppia dei sogni Lukaku-Dybala