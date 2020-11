Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mayoral e Karsdorp titolari

La Roma scalda i motori e sfida il Genoa di Rolando Maran. Quattro sono gli ex giallorossi nella rosa rossoblù, di cui tre a disposizione stasera (Zappacosta è out a differenza di Destro, Scamacca e Luca Pellegrini). Sarà il primo match di assenza forzata per Edin Dzeko, positivo al Covid-19, che sarà sostituito da Borja Mayoral. Lo spagnolo guiderà l’attacco dopo la doppietta in Europa, alle spalle avrà il solito tandem Pedro-Mkhitaryan. A centrocampo Karsdorp è in vantaggio su Bruno Peres, in difesa spazio a Mancini con Kumbulla in panchina.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

