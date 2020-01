Genoa-Roma, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola travolgente, Diawara insostituibile

La Roma ritrova la vittoria in campionato battendo il Genoa 3-1 al Ferraris. La sblocca Under, poi Spinazzola trova la deviazione vincente di Biraschi per il 2-0. Dopo la rete di Pandev, nella ripresa Dzeko chiude il match. La squadra di Fonseca interpreta il match quasi alla perfezione, facendosi beffare nel finale del primo tempo dal macedone che aveva riaperto il match. Pau Lopez nega il pareggio a Goldaniga, con una parata decisiva. Spinazzola si prende la rivincita e domina sulla fascia sinistra. Diawara è perfetto, Dzeko trova il gol del k.o. e nel finale tiene su la squadra da leader.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Lopez 7,5; Santon 6 (39’ st Cetin), Smalling 6, Mancini 6,5, Spinazzola 7; Diawara 7, Veretout 6 (27’ st Cristante 6); Under 6,5 (43’ st Peres ng), Pellegrini 7, Kluivert 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Santon 6 (39’ st Cetin n.g.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Diawara 7, Veretout 6 (27’ st Cristante 6); Under 6,5 (43’ st Peres n.g.), Pellegrini 6,5, Kluivert 6; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di S. Vernazza)

Pau Lopez 7; Santon 6 (39’ st Cetin n.g.), Mancini 6, Smalling 6, Spinazzola 6,5; Diawara 7, Veretout 6 (27’ st Cristante 6); Under 6 (43’ st Peres n.g.), Pellegrini 7, Kluivert 5,5; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Santon 5,5 (39’ st Cetin n.g.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Diawara 7, Veretout 6 (27’ st Cristante 6); Under 6,5 (43’ st Peres n.g.), Pellegrini 6,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 7,5; Santon 6 (39’ st Cetin n.g.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Diawara 6,5, Veretout 5,5 (27’ st Cristante 6); Under 6 (43’ st Peres n.g.), Pellegrini 7, Kluivert 6; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (a cura di S. Zaino)

Pau Lopez 7; Santon 5 (39’ st Cetin n.g.), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Diawara 6,5, Veretout 6 (27’ st Cristante n.g.); Under 5,5 (43’ st Peres n.g.), Pellegrini 7, Kluivert 5; Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7.