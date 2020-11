Genoa-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mkhitaryan va come un treno, Mayoral bocciato

La Roma vola grazie a Mkhitaryan e si gode una sosta da terza della classe. In attesa del responso sul ricorso per il 3-0 di Verona, i giallorossi si godono il grande momento di forma. A Marassi la squadra è tutta sufficiente con l’eccezione di Borja Mayoral, e di Smalling, che sbaglia però solo sull’unica occasione creata dal Genoa. Super positivo Mancini in difesa, così come Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. Peres è una scheggia e serve anche l’assist del 2-1 a Mkhitaryan. La scena ovviamente la ruba l’armeno, che strappa un 8 a tutti.

Tutte le pagelle di Genoa-Roma dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6, Karsdorp 6, Pellegrini 7 (42’ st Villar n.g,), Veretout 6,5, Spinazzola 6,5 (14’ pt Peres 6), Pedro 7,5, Mkhitaryan 8, Borja Mayoral 4,5 (15’ st Cristante 6). All. Fonseca 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Bianchi)

Pau Lopez 6, Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5, Karsdorp 5,5 , Pellegrini 6 (42’ st Villar n.g.), Veretout 7, Spinazzola 6 (14’ pt Peres 6), Pedro 7, Mkhitaryan 8,5, Borja Mayoral 6 (15’ st Cristante 5,5). All. Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling 5, Ibanez 6,5, Karsdorp 6, Pellegrini 7 (42’ st Villar n.g.), Veretout 6,5, Spinazzola n.g. (14’ pt Peres 7), Pedro 7, Mkhitaryan 8, Borja Mayoral 5 (15’ st Cristante 6). All. Fonseca 7,5

LA REPUBBLICA (a cura di S. Zaino)

Pau Lopez 6, Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 6, Karsdorp 6, Pellegrini 7 (42’ st Villar n.g.), Veretout 7, Spinazzola n.g. (14’ pt Peres 6,5), Pedro 6,5, Mkhitaryan 8, Borja Mayoral 5,5 (15’ st Cristante 5,5). All. Fonseca 7

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling 5,5, Ibanez 6, Karsdorp 6, Pellegrini 6,5 (42’ st Villar n.g), Veretout 7, Spinazzola n.g. (14’ pt Peres 6,5), Pedro 6,5, Mkhitaryan 8, Borja Mayoral 5,5 (15’ st Cristante 5,5). All. Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6, Karsdorp 6, Pellegrini 7 (42’ st Villar n.g.), Veretout 7, Spinazzola n.g. (14’ pt Peres 7), Pedro 6,5, Mkhitaryan 9, Borja Mayoral 5 (15’ st Cristante 5,5). All. Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 6, Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 6, Karsdorp 6, Pellegrini 6,5 (42’ st Villar n.g.), Veretout 7, Spinazzola n.g. (14’ pt Peres 6,5), Pedro 7, Mkhitaryan 9, Borja Mayoral 5 (15’ st Cristante 5,5). All. Fonseca 7