Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Smalling, confermato Florenzi

Chiudere bene il 2019 e blindare il quarto posto. Due mini-obiettivi per la Roma di Fonseca, che ha davanti l’ostacolo Fiorentina. I giallorossi si preparano a sfidare la squadra di Montella, priva di Chiesa rimasto fuori per un infortunio alla caviglia. Pochi dubbi di formazione per il tecnico portoghese, che riabbraccia il suo leader della difesa Smalling dopo l’infortunio al ginocchio. L’inglese ha recuperato e sarà in campo dall’inizio al Franchi. Nuova chance per Florenzi, che sembra aver superato Spinazzola nelle gerarchie sulla fascia destra. Dopo l’assenza per squalifica torna anche Gianluca Mancini. In avanti confermati Zaniolo, Pellegrini, Perotti e Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

Leggo

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

