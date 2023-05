Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: scocca l’ora dei bambini

In porta ci sarà Svilar, in difesa possibile esordio dal 1' per Keramitsis. Sulla destra Missori mentre in mezzo al campo la coppia Bove-Camara

Mourinho pensa solo alla finale di Budapest e contro la Fiorentina dà spazio alle riserve. In porta ci sarà Svilar, in difesa possibile esordio dal 1' per Keramitsis. Sulla destra Missori mentre in mezzo al campo la coppia Bove-Camara. Davanti altra chance per Belotti. Alle spalle del Gallo Solbakken e uno tra Volpato e El Shaarawy.