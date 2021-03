Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Diawara e Peres dal 1′, tridente confermato

Nella venticinquesima giornata della Serie A, la Roma affronta la Fiorentina allo stadio Franchi. Obiettivo riscatto per la compagine giallorossa, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Rispetto alla partita con i rossoneri, Fonseca ha annunciato tre cambi: le new entries nell’undici titolare dovrebbero essere Kumbulla, Bruno Peres e Diawara, rispettivamente nei posti di Fazio, Karsdorp e Villar. Conferme negli altri ruoli, a partire da Pau Lopez in porta. Davanti a lui, con l’albanese ex Verona, ci saranno Mancini e Cristante; sulle fascia sinistra Spinazzola. A centrocampo Veretout accompagnerà il guineano, mentre il tridente offensivo sarà quello visto con il Milan, con Pellegrini, Mkhitaryan e Mayoral. Partiranno ancora dalla panchina Pedro ed El Shaarawy.

LEGGO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral

