Feyenoord, stop ai ticket: Roma vietata agli olandesi

Erano in cinquemila i tifosi del Feyenoord, quando il 19 febbraio del 2015 si impadronirono del centro storico di Roma. La quasi totalità era ubriaca e vandalizzò la Barcaccia di Bernini. Non contenti, gli hooligan si scatenarono in scontri con le forze dell'ordine. Questa volta, scrive Alessia Marani su Il Messaggero Roma è intenzionata a impedire che gli olandesi tornino a trasformare la Capitale in un campo di battaglia. Stamani, nel corso di una riunione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata dal prefetto vicario Raffaela Moscarella, verrà formalizzata la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda per il match di Europa League tra Roma e Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile all'Olimpico. La tensione è altissima perché le due tifoserie non se le sono mandate a dire e la Digos ha già intercettato alcune minacce. "Pronti a distruggere la città", la provocazione olandese. "Se ritoccate la Barcaccia, ve sgaramo", la replica dei giallorossi. Ad alimentare l'odio, che dagli spalti rischia di trasferirsi tra le strade, la simpatia che lega biancorossi del Feyenoord agli ultrà napoletani con i quali i romanisti sono alla resa dei conti dopo la faida andata in scena sull'auto strada Al 1'8 gennaio scorso. Il sindaco Gualtieri, non appena l'Uefa ha sorteggiato l'incontro, si era appellato al Viminale per chiedere al governo di imporre subito il divieto di trasferta dall'Olanda. Una misura generalmente non digerita dalla Federazione europea.