Feyenoord-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: torna Abraham. Dubbio Pellegrini

Mourinho è pronto a rilanciare l'inglese dall'inizio mentre il capitano giallorosso rischia di partire nuovamente in panchina

La Roma torna a puntare su Tammy Abraham. Queste le indicazioni delle ore immediatamente precedenti alla sfida contro il Feyenoord di questa sera. L'inglese scalda i motori e può seriamente partire da titolare, al posto probabilmente di Pellegrini che non è al meglio. Per il resto la formazione è praticamente fatta con il terzetto difensivo Mancini-Smalling-Ibanez (il brasiliano avanti su Llorente), poi Zalewski e Spinazzola esterni con Matic e Cristante in mezzo. Dybala e Wijnaldum invece i trequartisti, con Pellegrini che va verso la panchina.