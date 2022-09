Empoli-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: torna Abraham, chance per Camara

La Roma scende in campo alle 20:45 contro l'Empoli per la sesta giornata di Serie A. I giallorossi, dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, cercano il riscatto in Toscana. José Mourinho non avrà a disposizione Karsdorp e Zalewski (giocheranno Celik e Spinazzola sulle fasce), ma recupera Zaniolo e se lo porta in panchina. Chance in mezzo al campo per Camara, favorito su Cristante, che dovrebbe fare coppia con Matic. Straordinari per Dybala e Pellegrini sulla trequarti. Davanti torna dal 1' Tammy Abraham. La Roma si affida alla voglia di riscatto del centravanti inglese, autore di un solo gol in questo avvio di stagione.