Empoli-Roma, le pagelle dei quotidiani: brilla Oliveira. Abraham il migliore

Tutti voti alti dopo l’ottima prestazione di ieri. Zaniolo e Mkhitaryan tra i più positivi della serata

La Roma dilaga a Empoli grazie ad un primo tempo perfetto. Doppietta per Abraham che sale a 10 gol in campionato e viene premiato come migliore in campo insieme al suo compagno di reparto Zaniolo. Tutti voti alti per i ragazzi di Mourinho dopo l’ottima vittoria ai danni dei toscani ad eccezione di Mancini che prende qualche insufficienza.