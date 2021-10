Doni, la nuova vita da imprenditore: così è diventato re dei cantieri

L'ex portiere giallorosso ha parlato della sua esperienza a Roma: "Una volta Totti diede mille euro a un cameriere per farlo urlare come Tarzan nel locale"

Doni, portiere della Roma dal 2005 al 2011, si è raccontato in un'intervista a "SportWeek" parlando della sua esperienza in giallorosso e dei suoi progetti attuali con la società D32 e il parco divertimenti in Brasile aperto in collaborazione con un altro ex giallorosso, Fabio Simplicio. "Vivo a Orlando, in Florida. Se non avessi fatto il calciatore, lavorerei in banca. A mio padre lo dicevo sempre". Doni è nato a Jundiaí, nello Stato di San Paolo, una delle città più sicure del Paese. È partito da lontano e punta "il top", come ama ripetere. Tra i pali e da imprenditore. "Spesso mi chiedono se è più difficile giocare in porta di fronte a migliaia di persone o vendere case. Noi non abbiamo questo problema: vendiamo tutto molto facilmente. Abbiamo più di tremila case in costruzione. Nel 2022 inaugureremo un centro commerciale. I nostri investitori arrivano da Cina, Italia, Portogallo, Qatar, ma l’80 per cento degli affari è negli Stati Uniti. Mi sono trasferito in Florida nel 2015 e ho preso in mano i libri, ho studiato il settore per molto tempo. Oltre al Parco con Fabio, avevo una scuola calcio, una palestra e altre attività, poi ho fatto all in sull’immobiliare. Io e il mio socio, Werner Macedo, lavoriamo quasi “h24” per far sì che il nostro gioiellino cresca e si sviluppi.