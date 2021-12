Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Fuzato dal primo minuto

Stasera Mourinho dovrebbe lanciare il portiere brasiliano dall'inizio. A centrocampo torna Diawara accanto a Veretout e Cristante

Questo pomeriggio la Roma scenderà in campo contro il Cska Sofia. La squadra bulgara è stata già affrontata e sconfitta per 5-1 all'Olimpico dai giallorossi, che ora cercano nuovamente la vittoria nella sfida in trasferta per confermare il secondo posto del girone e, perché no, sperando in un passo falso del Bodo Glimt. Mourinho dovrebbe presentarsi con Fuzato in porta al posto di Rui Patricio, mentre la difesa a tre sarà con tutta probabilità composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo dovrebbe delinearsi una linea a cinque, con Karsdorp e Vina sugli esterni, Diawara, Cristante e Veretout al centro. Sembra intoccabile per ora la coppia d'attacco, con Zaniolo e Abraham che cercheranno di migliorare ancora la loro intesa.