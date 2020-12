CSKA Sofia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Kumbulla, tandem Pedro-Milanese

La Roma arriva a Sofia con la qualificazione e il primo posto già in tasca, oltre alla possibilità di far giocare qualche giovane. Milanese partirà titolare, Smalling giocherà qualche minuto: questo ha detto ieri Fonseca in conferenza stampa. L’inglese non sarà in campo dall’inizio, ci sarà Kumbulla con Fazio e Jesus. Con tutti i big e i titolari rimasti nella capitale, Peres e Calafiori saranno gli esterni con Villar-Diawara in mezzo al campo. Da valutare la posizione di Milanese, che dovrebbe giocare alle spalle di Mayoral in coppia con Pedro, che sarà squalificato in campionato. Se il 2002 dovesse giocare a centrocampo con Diawara, ci sarebbe Carles Perez sulla trequarti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Milanese, Pedro; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Milanese, Pedro; Mayoral.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

LEGGO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.