CSKA Sofia-Roma, le pagelle dei quotidiani: Milanese coraggioso, Fazio e Diawara pessimi

La Roma perde a Sofia contro il piccolo Cska, ma è una sconfitta indolore. Fonseca a fine partita non è soddisfatto, ma ha potuto dare spazio a chi gioca meno e ha fatto rifiatare i big. Sugli scudi solo Tommaso Milanese, protagonista annunciato della partita, che non tradisce e fa gol. Nelle pagelle dei quotidiani è per tutti il migliore. Promossi anche i giovani Boer e Bamba, che fanno del loro meglio in una situazione non certo favorevole. Giornali impietosi con Fonseca, bocciato da tutti, così come Fazio e Diawara, autori di due errori grossolani.

Le pagelle dei quotidiani di Cska Sofia-Roma

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Boer 5,5; Kumbulla 6 (1’ st Smalling 5,5), Fazio 4, Juan Jesus 5; B. Peres 5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 6), Diawara 5, Bamba 6 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 5, Mayoral 5,5. All. Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Boer 6; Kumbulla 6 (1’ st Smalling 6), Fazio 5, Juan Jesus 5,5; B. Peres 6 (36′ st Tripi sv), Milanese 6,5 (18’ st Villar 5,5), Diawara 5, Bamba 5,5 (18’ st Karsdorp 5,5); Carles Perez 6, Pedro 6, Mayoral 6. All. Fonseca 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Boer 5,5; Kumbulla 6 (1’ st Smalling 6), Fazio 4,5, Juan Jesus 5; B. Peres 5,5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 5,5), Diawara 5, Bamba 5,5 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 5,5, Mayoral 6. All. Fonseca 5,5

IL MESSAGGERO (a cura di S. Carina)

Boer 5,5; Kumbulla 5 (1’ st Smalling 6), Fazio 4, Juan Jesus 5; B. Peres 5,5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 6), Diawara 4,5, Bamba 5,5 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 5,5, Mayoral 6. All. Fonseca ng



IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Boer 5,5; Kumbulla 5,5 (1’ st Smalling 6), Fazio 4, Juan Jesus 5; B. Peres 5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 5,5), Diawara 4,5, Bamba 5,5 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 6, Mayoral 5,5. All. Fonseca 6

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Boer 5,5; Kumbulla 6 (1’ st Smalling 6), Fazio 4,5, Juan Jesus 6; B. Peres 5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 6), Diawara 4,5, Bamba 6 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 5, Pedro 6, Mayoral 6. All. Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA

Boer 5,5; Kumbulla 5,5 (1’ st Smalling 5,5), Fazio 3, Juan Jesus 5; B. Peres 4,5 (36′ st Tripi sv), Milanese 7 (18’ st Villar 6), Diawara 3,5, Bamba 6 (18’ st Karsdorp 6); Carles Perez 4,5, Pedro 5, Mayoral 5,5. All. Fonseca 5,5