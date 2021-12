CSKA-Roma, le pagelle dei quotidiani: bene Mayoral, non brilla invece Fuzato

Mourinho conquista il passaggio diretto del turno in Conference League. Ritornano in campo Villar e Darboe, Karsdorp e Vina fanno il loro sulla fascia

La Roma vince nel gelo della Bulgaria 3-2 contro il CSKA Sofia e conclude la prima fase di Conference League in testa al girone, conquistando direttamente gli ottavi. Si ritrova in un forzato turnover un buon Mayoral che segna e fa segnare Tammy Abraham, autore di una doppietta. Bravo a centrocampo il giovane Bove, molto meno Fuzato in porta. Troppi errori soprattutto in difesa, nel finale di gara gli avversari rischiano di rovinare la serata a Mourinho e ai tifosi giallorossi.