Covid-19, nuovo decreto in arrivo: la Serie A non si ferma, possibile stop al calcetto

La Serie A non si ferma. Almeno per il momento. È questa l’indicazione che arriva dal nuovo decreto del Governo atteso per le nuove misure di contrato al Covid-19: non ci sarà lo stop al campionato, riporta il “Corriere della Sera”. Si andrà avanti utilizzando il protocollo già in vigore, magari con qualche aggiornamento per evitare casi come quello di Juventus-Napoli.

Possibile stop invece per il calcetto: su questo si erano già espressi i componenti del Comitato tecnico-scientifico sollecitando una limitazione e il governo sta valutando di vietare le partite di calcetto, basket e gli altri sport da contatto a livello amatoriale. Una misura che al momento non riguarda il livello professionistico anche se potrebbe trasformarsi in un precedente se le curva epidemiologica dovesse continuare a salire.