Conte: “Mourinho? A volte un solo uomo al comando non può risolvere i problemi”

Le parole dell'ex premier: "Il divario tra le aspettative e la complessità della realtà esiste"

Manca poco a Inter-Roma e inevitabilmente si pensa a Mourinho. Il passato contro il suo futuro. Giuseppe Conte, ex premier e ora nel Movimento 5 Stelle, nonché tifoso giallorosso, parla dello Special One a Il Fatto Quotidiano: "Cosa penso dell'arrivo di Mourinho e degli uomini della Provvidenza nel calcio e in politica? Il divario tra le aspettative e la complessità della realtà esiste: l'approccio migliore nei confronti del premier Draghi, che ha indiscusse qualità, è condividere con lui la complessità della fase emergenziale che stiamo attraversando. Sostenerlo in modo leale, senza accreditare nei cittadini la possibilità che un solo uomo al comando possa risolvere tutti i problemi del Paese che ci trasciniamo da anni".