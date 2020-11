Cluj-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: rebus difesa, Karsdorp può giocare nei tre

La Roma torna in campo stasera contro il Cluj per chiudere il discorso qualificazione. Fonseca dovrà vedersela soprattutto con l’emergenza difesa, che lo ha portato a diverse valutazioni. Il tecnico portoghese potrebbe tornare alla difesa a quattro (4-2-3-1), con Peres e Calafiori esterni. Ma c’è anche la possibilità concreta che la Roma resti a tre, con Karsdorp, Cristante e Jesus – sicuri del posto – a comporre la linea difensiva, mentre Peres e Calafiori – entrambi verso una maglia dal 1′ in ogni caso – sarebbero gli esterni di centrocampo. A centrocampo ci sarà Diawara con Villar in vantaggio su Veretout, da valutare la posizione di Pellegrini. In avanti spazio a Carles Perez e Borja Mayoral, con Pedro e Mkhitaryan verso la panchina.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Veretout, Calafiori; Perez, Mayoral

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Bruno Peres, Jesus, Cristante, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Veretout, Calafiori; Perez, Mayoral

LEGGO

Pau Lopez; Bruno Peres, Jesus, Cristante, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral