Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Smalling torna titolare

Prove generali in vista della sfida con il Manchester United: Fonseca vara un ampio turnover

Smalling is back. Si rivedrà finalmente in campo il centrale inglese a Cagliari, prove generali della battaglia che la Roma dovrà affrontare contro il Manchester United giovedì prossimo. Alla Sardegna Arena Fonseca vara ancora una volta un ampio turnover, considerato il ritardo ormai incolmabile in campionato rispetto alla zona Champions. Confermato in mezzo al campo Villar nonostante le prestazioni negative dell'ultimo periodo, riposa Veretout. Solita staffetta in attacco: Carles Perez rileva Mkhitaryan, in avanti c'è Mayoral con Dzeko in panchina. Out per infortunio Mirante e Calafiori.