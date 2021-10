Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mkhitaryan cerca riscatto

Stasera i giallorossi dovrebbero scendere in campo con lo stesso undici che ha pareggiato con il Napoli

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari nella decima giornata di serie A. Sarà Sacramento a guidare la squadra dalla panchina, con Mou che sembra aver deciso di puntare sulla stessa formazione che ha pareggiato con il Napoli. In porta l'intoccabile Rui Patricio sarà difeso dalla coppia Mancini-Ibanez, con il duo Karsdorp-Vina sulle fasce. A protezione del centrocampo agiranno Veretout e Cristante, con Pellegrini che si dovrà far trovare pronto per lanciare Abraham in profondità. Sugli esterni sarà ancora la volta di Zaniolo e Mkhitaryan che, dopo la brutta prestazione contro il Napoli, dovrà cercare riscatto. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani in edicola oggi: