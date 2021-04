Cagliari-Roma, le pagelle dei quotidiani. Perez porta luce, Mancini la spegne

Tutti i voti della rassegna stampa

Contro il Cagliari la Roma trova la decima sconfitta in campionato. Se a inizio anno i giallorossi sembravano infallibili contro le squadre di medio-bassa classifica, ora l'importanza che Fonseca dà all'Europa League, e il conseguente turnover in campionato, ha portato a inciampare anche con Parma, Torino e Cagliari, tutti club invischiati nella lotta per non retrocedere. Carles Perez è stato uno dei pochi lampi di luce della gara, trovando il gol del momentaneo pareggio e creando molti pericoli nel corso della partita. Il peggiore invece Mancini, che ha regalato la palla del momentaneo 2-1 rossoblù.