Brescia-Roma, le pagelle dei quotidiani: Bruno Peres un treno, Zaniolo è tornato

La Roma torna a divertirsi e vince 3-0 a Brescia. La notizia più bella è il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo 204 giorni dopo l’ultimo alla Fiorentina, che strappa un 7 in pagella. Ma positiva è tutta la squadra, a partire da un sicuro Mirante. Ibanez sbaglia tanto inizialmente ma poi si rifà, Veretout e Diawara non sbagliano in mezzo al campo, Peres a destra è un incubo per il Brescia e davanti Perez e Kalinic puniscono la difesa. Ok anche i cambi, compreso Dzeko che coglie due pali nel finale. Promosso Fonseca.

Ecco i voti dei giocatori della Roma dai quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Mancini 6 (36’ st Spinazzola n.g.), Fazio 6,5, Ibanez 6; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6 (21’ st Villar 6), Kolarov 6; Perez 7 (21’ st Zaniolo 7), Pellegrini 6 (21’ st Perotti 6,5); Kalinic 6,5 (32’ st Dzeko 6). All.: Fonseca 6,5

LA GAZZETTA DELLO SORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 6,5; Mancini 6,5 (36’ st Spinazzola n.g.), Fazio 7, Ibanez 6; Peres 7, Diawara 7, Veretout 6,5 (21’ st Villar 6), Kolarov 6; Perez 6,5 (21’ st Zaniolo 7), Pellegrini 6,5 (21’ st Perotti 6); Kalinic 6,5 (32’ st Dzeko 6). All.: Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Mancini 6,5 (36’ st Spinazzola n.g.), Fazio 7, Ibanez 5,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6 (21’ st Villar 6), Kolarov 6; Perez 6,5 (21’ st Zaniolo 7), Pellegrini 6,5 (21’ st Perotti 6); Kalinic 6,5 (32’ st Dzeko 6). All.: Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6.5, Mancini 6 (36’ st Spinazzola sv), Ibanez 6, Fazio 6.5, Bruno Peres 7, Diawara 6, Veretout 6.5 (22’ st Villar 5.5), Kolarov 6, Perez 6.5 (22’ st Zaniolo 7), Pellegrini 6 (22’ st Perotti 6.5), Kalinic 6 (32’ st Dzeko 5.5).

All. Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 7; Mancini 6,5 (36’ st Spinazzola sv), Fazio 6,5, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5 (22’ st Villar 6), Kolarov 6; Perez 6,5 (22’ st Zaniolo 7), Pellegrini 6 (22’ st Perotti 6); Kalinic 7 (32’ st Dzeko 6). All.: Fonseca 7.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 7; Mancini 6,5 (36’ st Spinazzola sv), Fazio 6, Ibanez 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6, Veretout 6,5 (22’ st Villar 6), Kolarov 5,5; Perez 6 (22’ st Zaniolo 7), Pellegrini 5,5 (22’ st Perotti 7); Kalinic 7 (32’ st Dzeko sv). All.: Fonseca 7.