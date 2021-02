Braga-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Dzeko e Pedro, dubbio in porta

A due mesi dalla fine della fase a gironi, torna l’Europa League con l’eliminazione diretta. Si parte dai sedicesimi, nei quali la Roma affronterà il Braga, prima in Portogallo (oggi alle ore 18.55) e poi allo stadio Olimpico, giovedì 25 alle 21. Per la partita contro i biancorossi del suo connazionale Carlos Carvahlal, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca farà un po’ di turnover rispetto alle ultime sfide di campionato. Tornano dal 1′ Dzeko, Pedro e Diawara, possibile chance per Mirante e Bruno Peres, rispettivamente in ballottaggio con Pau Lopez e Karsdorp. Confermato il trio difensivo formato da Mancini, Cristante e Ibanez, a causa delle defezioni di Smalling e Kumbulla.

Braga-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

