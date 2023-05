Bologna-Roma, probabili formazioni quotidiani: Mancini-Matic a riposo. Missori dal 1′

Il portoghese vara il turnover pesante con il giovane esterno della Primavera all'esordio da titolare sulla destra. In difesa Celik e in mezzo al campo Tahirovic e forse Camara

La Roma si presenta a Bologna largamente rimaneggiata tra infortuni e, soprattutto, il match di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Mourinho sceglie di lasciare a casa Dybala e Rui Patricio, portando con sé sei Primavera. Uno di questi, Missori, potrebbe seriamente esordire da titolare sulla fascia destra. Il portoghese cercherà di far riposare anche qualche altro titolare come Mancini e Matic, oltre a Spinazzola. In avanti dubbio Abraham-Belotti, con la probabile staffetta per non appesantire troppo nessuno dei due. Spera in una maglia da titolare anche Camara.