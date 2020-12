Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini avanza alle spalle di Dzeko

Scelte piuttosto chiare quelle di Paulo Fonseca in vista della delicata trasferta del Dall’Ara. Contro il Bologna il tecnico portoghese ritroverà alcuni titolari, mentre dovrà fare a meno di Pedro, squalificato a seguito dell’espulsione rimediata con il Sassuolo. In difesa Smalling non è ancora al meglio, mentre a centrocampo Pellegrini avanzerà sulla trequarti a supporto di Dzeko. Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.