Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mkhitaryan, dubbio Kluivert

Per la prima volta ieri Fonseca si è leggermente sbottonato sulla formazione. Il tecnico portoghese, che di solito in conferenza stampa alza il muro con i giornalisti, ha dato un’indicazione importante: “Veretout e Cristante saranno titolari”. Contro il Bologna al Dall’Ara ci sarà da lottare, ecco perché l’ex Shakhtar è pronto ad affidarsi al suo 11 migliore. Il 4-2-3-1 non si tocca. L’unico dubbio riguarda l’attacco, con Kluivert che è tra i più in forma ma che potrebbe lasciare il posto a Mkhitaryan. In difesa, dopo il turnover di coppa, tornano Florenzi e Mancini. Dzeko inamovibile.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL TEMPO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA STAMPA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

TUTTOSPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LA REPUBBLICA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko