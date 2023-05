Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani: flop Belotti. Tahirovic alla Matic

Altra prova opaca per il Gallo che fallisce una clamorosa occasione nel primo tempo. Tra i migliori il solito Cristante e Ibanez. Buona la partita di Solbakken

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Bologna di Thiago Motta. Pessima la prova di Belotti che sbaglia un gol nel primo tempo. Bene Solbakken e Tahirovic. Esordio in Serie A per Missori e Svilar superato con successo. Bene anche Ibanez e il solito Cristante.