Bodo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: confermati gli 11 di Genova

Nessun cambio rispetto alle ultime due uscite in campionato, i giallorossi non vogliono commettere l'errore della fase a gironi

Questa sera la Roma scende in campo nel gelo norvegese per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Non ci sarà Zaniolo, rimasto nella capitale a causa di un problema al flessore. Confermato il modulo del derby e della sfida con la Sampdoria. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp mentre al centro Oliveira e Cristante. Dietro ad Abraham ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan.