Bodo/Glimt-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mourinho ne cambia nove

In campo tutte le seconde linee, con Villar ad agire da trequartista e anche Reynolds titolare

Mourinho vara il turnover per la terza partita del girone di Conference League. Stasera la Roma sfida il Bodo/Glimt nel gelo norvegese, stavolta sì mandando in campo praticamente tutte le seconde linee con nove cambi su undici rispetto alla Juve. I due superstiti saranno Rui Patricio e Ibanez, che dovrà guidare la difesa accanto a Kumbulla. Spazio anche a Reynolds e Diawara, con Calafiori, Darboe, Perez,El Shaarawy e Shomurodov. Giocherà anche Gonzalo Villar, ma nella posizione di trequartista in cui a inizio estate Mourinho lo ha provato in fase di preparazione. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani in edicola oggi: