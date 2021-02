Benevento-Roma, le pagelle dei quotidiani: Peres e Mayoral i peggiori, spicca solo Spinazzola

La Roma esce con 1 punto dal Vigorito contro un Benevento che oppone una strenua resistenza per 96 minuti, di cui 40 giocati in inferiorità numerica. Alla fine la squadra di Fonseca tira pochissimo in porta e non trova gli spazi giusti, poi il rigore nel recupero illude prima dell’intervento del Var. Diverse le insufficienze nelle pagelle dei quotidiani nazionali in edicola oggi, da Fazio a Peres, Pedro, Mayoral e Veretout mentre il migliore è all’unanimità Spinazzola.

Benevento-Roma, le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Pau Lopez 6; Fazio 5 (26’ st Juan Jesus 6), Mancini 6,5, Spinazzola 6,5; Karsdorp 5,5 (26’ st Pedro 5,5), Villar 5,5, Veretout 5,5 (13’ st Dzeko 6), Bruno Peres 5,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5,5 (36’ st El Shaarawy n.g); Borja Mayoral 5. All. Fonseca 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A.Pugliese)

Pau Lopez 6; Fazio 6 (26’ st Juan Jesus 6), Mancini 6, Spinazzola 6,5; Karsdorp 5,5(26’ st Pedro 5), Villar 5,5, Veretout 5,5 (13’ st Dzeko 5,5), Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6 (36’ st El Shaarawy 5,5); Borja Mayoral 5. All. Fonseca 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri)

Pau Lopez 6; Fazio 5,5 (26’ st Juan Jesus sv), Mancini 6, Spinazzola 6,5; Karsdorp 5,5(26’ st Pedro 5), Villar 6, Veretout 5,5 (13’ st Dzeko 6), Bruno Peres 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5 (36’ st El Shaarawy 6); Borja Mayoral 5. All. Fonseca 4,5

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Pau Lopez 6; Fazio 6 (26’ st Juan Jesus 6), Mancini 6, Spinazzola 6; Karsdorp 5,5 (26’ st Pedro 5,5), Villar 6, Veretout 5 (13’ st Dzeko 5,5), Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5 (36’ st El Shaarawy sv); Borja Mayoral 5. All. Fonseca 5,5

TUTTOSPORT (a cura di G.d.B.)

Pau Lopez 6; Fazio 5,5 (26’ st Juan Jesus sv), Mancini 6, Spinazzola 6,5; Karsdorp 5,5 (26’ st Pedro sv), Villar 5,5, Veretout 5,5 (13’ st Dzeko 6), Bruno Peres 5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6 (36’ st El Shaarawy sv); Borja Mayoral 5,5. All. Fonseca 5,5

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Pau Lopez 6; Fazio 5,5 (26’ st Juan Jesus 6), Mancini 6, Spinazzola 6,5; Karsdorp 5 (26’ st Pedro 5,5), Villar 6, Veretout 5 (13’ st Dzeko 5), Bruno Peres 5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6 (36’ st El Shaarawy 6); Borja Mayoral 5. All. Fonseca 5.5