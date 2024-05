Bayer-Roma, le pagelle dei quotidiani: Angeliño sorprende, Zalewski delude ancora

I voti dei giornali oggi in edicola. Tanti promossi in una Roma che ha sfiorato l'impresa

Una Roma commovente che si ferma a 9' dalla fine dopo una rimonta che avrebbe avuto dell'incredibile. Per i quotidiani il migliore all'unanimità è stato Paredes. Voti alti anche per Ndicka e Angelino. Poi c'è il caso Svilar: migliore a paletti fino al minuto del gol, poi qualcuno gli attribuisce la colpa di un'uscita poco coraggiosa. Bocciati Zalewski e Smalling

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 6, Spinazzola 6 (20'pt Zalewski 5); El Shaarawy 6, Cristante 6, Paredes 7,5, Angelino 7 (81' Smalling 5); Pellegrini 6,5 (81' Abraham 5,5); Lukaku 5,5, Azmoun 6,5 (72' Bove 5,5). All. De Rossi 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 8; Mancini 6, Ndicka 7,5, Spinazzola (20'pt Zalewski 5); El Shaarawy 6, Cristante 6, Paredes 8, Angelino 7 (81' Smalling 5); Pellegrini 6,5 (81' Abraham sv); Lukaku 6, Azmoun 6,5 (72' Bove 6). All. De Rossi 6,5

LEGGO: Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Spinazzola 6 (20'pt Zalewski 5,5); El Shaarawy 7,5, Cristante 7, Paredes 7,5, Angelino 6,5 (81' Smalling 5); Pellegrini 6,5 (81' Abraham 5); Lukaku 5,5, Azmoun 6 (72' Bove 5,5). All. De Rossi 7

IL MESSAGGERO: Svilar 7; Mancini 7, Ndicka 7, Spinazzola 6 (20'pt Zalewski 5,5); El Shaarawy 7, Cristante 7, Paredes 8, Angelino 7,5 (81' Smalling 5,5); Pellegrini 7 (81' Abraham 6); Lukaku 6,5, Azmoun 6,5 (72' Bove 6). All. De Rossi 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 7, Spinazzola sv (20'pt Zalewski 5); El Shaarawy 6, Cristante 5,5, Paredes 7,5, Angelino 6 (81' Smalling 5,5); Pellegrini 6 (81' Abraham sv); Lukaku 5, Azmoun 6 (72' Bove 6). All. De Rossi 7

