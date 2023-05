Bayer Leverkusen-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Cristante in difesa

La Roma ha la possibilità della vita. Dopo l'1-0 dell'andata, alla squadra di Mourinho basterà non perdere in casa del Bayer Leverkusen per centrare la seconda finale europea consecutiva. I giallorossi però partiranno senza Dybala dall'inizio, così come gli altri freschi recuperati come Smalling ed El Shaarawy. Celik invece potrebbe giocare dal primo minuto, sulla fascia destra, con Spinazzola sull'altra fascia. Cristante di nuovo in difesa tra Mancini e Ibanez, poi il centrocampo a tre con Matic, Bove e Wijnaldum. In avanti spazio a Pellegrini a supporto di Tammy Abraham.