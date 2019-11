Basaksehir-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Under dall’inizio, ok Spinazzola

Vietato perdere. La Roma si prepara a scendere in campo nella bolgia del Fatih Terim per restare aggrappata al treno Europa League. Dopo la sconfitta con il Gladbach non sono più ammessi passi falsi. Contro il Basaksehir Fonseca si affiderà alle motivazioni dell’uomo di casa. Cengiz Under è pronto a tornare titolare contro la squadra che l’ha lanciato nel calcio che conta. Giocherà al posto di Kluivert, insieme a Zaniolo e Pellegrini. Rientrato l’allarme per Spinazzola dopo lo spavento di ieri in allenamento. L’ex Juve prenderà il posto di Florenzi, rimasto a Roma per un problema muscolare.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

IL MESSAGGERO

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Under, Pellegrini, Veretout, Zaniolo; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.



IL CORRIERE DELLA SERA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

IL TEMPO

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

LA REPUBBLICA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

TUTTOSPORT

(4-1-4-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Under, Pellegrini, Veretout, Zaniolo; Dzeko.

LA STAMPA

(4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.