Atalanta-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Matic a riposo, dubbio Dybala

Il tempo del turnover. La Roma va a giocare sul campo dell'Atalanta con la necessità di fare dei cambi rispetto alla sfida col Feyenoord che è valsa l'accesso in semifinale, per infortunio e per rotazione. Smalling e Wijnaldum sono assenze pesanti, l'inglese verrà sostituito da Llorente con l'assetto a tre che rimarrà intatto insieme a Mancini e Ibanez. Dubbi a centrocampo, con Bove verso una maglia da titolare accanto a Cristante per far rifiatare Matic. Turno di riposo anche per Spinazzola, con Celik dal primo minuto e Zalewski a sinistra. In avanti l'interrogativo è Dybala, comunque non al meglio. L'argentino potrebbe partire dalla panchina, con El Shaarawy e Pellegrini alle spalle di Abraham. Spera in una maglia anche Solbakken, al rientro.