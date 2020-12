Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Pedro, ok Pellegrini

È arrivata l’ora della verità. Questo pomeriggio alle 18 la Roma scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per sfidare l’Atalanta. Dopo la doppia sconfitta della scorsa stagione, i giallorossi vogliono cambiare rotta e dimostrare di essere superiori a una diretta concorrente per la Champions. Fonseca si avvicina alla partita con il dubbio Pellegrini. Il numero 7 ha fastidio alla caviglia infortunata contro il Sassuolo, ma dovrebbe esserci dall’inizio. Scalerà in mediana, per far posto a Pedro al fianco di Mkhitaryan. Restano fuori Villar e Cristante. Confermata la difesa vista col Torino, formata da Ibanez, Mancini e Smalling. In porta Mirante vince il ballottaggio con Pau Lopez.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO

(3-4-2-1) Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL CORRIERE DELLA SERA

IL TEMPO

IL CORRIERE DELLO SPORT

LA REPUBBLICA

