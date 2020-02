Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Peres e Kluivert dal 1′, Mancini in mediana

La Roma arriva alla sfida contro l’Atalanta con la necessità di reagire dopo un inizio 2020 da incubo, soprattutto per non scivolare indietro nella lotta Champions League. Contro i nerazzurri di Gasperini è un vero e proprio scontro diretto, per tanti uno spareggio, che i giallorossi non possono permettersi di perdere. Fonseca è alle prese con i soliti problemi di formazione per le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Si va verso un cambio di modulo con il passaggio al 4-1-4-1 e il ritorno di Mancini a centrocampo (Cristante è out per il rosso rimediato col Bologna), con Fazio e Smalling in difesa e Bruno Peres-Spinazzola coppia di esterni. Pellegrini farà coppia con Veretout mentre Kluivert e Mkhitaryan dovrebbero agire sulle fasce. Spingono da dietro Kolarov e Perotti, che proveranno fino all’ultimo a spuntarla per una maglia da titolare. L’altra incognita riguarda il modulo, con il 4-2-3-1 che conserva qualche speranza. Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi:

IL MESSAGGERO (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Perotti, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.