Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Smalling domina, Zaniolo-Abraham top

Tutti largamente sopra la sufficienza nella vittoria meravigliosa dei giallorossi al Gewiss Stadium

La Roma stende l'Atalanta con un poker da sogno e si rilancia in classifica nella lotta per il quarto posto, anche se c'è ancora distanza, soprattutto a livello mentale. È la vittoria contro una big che serviva alla squadra di Mourinho, che ha potuto contare su una coppia come Zaniolo e Abraham ieri clamorosa. Sono ovviamente loro due i migliori in campo anche per le pagelle di tutti i quotidiani oggi in edicola, insieme allo Special One, a Smalling e poi Veretout.